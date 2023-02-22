Президент Польши придумал, что делать с истребителями для Украины Президент Польши Дуда: Украине надо передать истребители, если они ей нужны

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Западу следует передать истребители Вооруженным силам Украины, если те в них нуждаются. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда. При этом он отметил, что украинские пилоты могут столкнуться со сложностями при обучении полетам на самолетах западных производителей.

Если есть такая необходимость, то, безусловно, — сказал Дуда, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Он отметил, что Польша располагает истребителями МиГ-29, для эксплуатации которых украинским летчикам не нужно проходить дополнительную подготовку. При этом он признал, что поставки западных самолетов Киеву находятся под вопросом, поскольку, помимо всего прочего, не вполне ясно, когда пилоты ВСУ смогут научиться управлять современными летающими машинами НАТО — такими, как F-16, Mirage, Eurofighter и другими.

Дуда также подчеркнул, что Украина не сможет самостоятельно защитить себя от России и ей необходима поддержка извне. В частности, польский лидер указал на разницу в производственных мощностях и в мобилизационном потенциале.

На минувшей неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может направить Киеву истребители МиГ-29 в коалиции с другими участниками НАТО, однако не готова отдавать Украине истребители F-16, которых у республики «немного».

Ранее заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, что подготовка экипажей ВВС Украины к пилотированию истребителей F-16 займет один или полтора года. Военный эксперт подчеркнул, что западные истребители сильно отличаются от российских и украинских моделей.