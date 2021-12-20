Президент Литвы выступил за размещение войск НАТО на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна разметить войска на Украине, отреагировав таким образом на внешние угрозы. Кроме того, по его мнению, Альянсу необходимо разработать план действий против России. Также Науседа полагает, что интеграция РФ и Белоруссии нарушает баланс в регионе и ЕС не должен закрывать на это глаза, заявил он на брифинге в Киеве, передаёт РИА Новости.

НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала — это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий B, сценарий С, — заявил Науседа.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подписал с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой совместное заявление, которое фиксирует поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО, а также борьбу с «российской агрессией». Соответствующий документ был подписан лидерами стран в рамках «Люблинского треугольника» в Ивано-Франковской области на Украине.

Глава Украины также отметил необходимость введения превентивных санкций против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Он добавил, что ограничительные меры нужно ввести, чтобы также не допустить возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.