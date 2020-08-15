Президент Литвы встанет в «цепь солидарности» с белорусским народом

https://static.news.ru/photo/e3cd0b9e-deed-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/nausedagitanas

Президент Литвы Гитанас Науседа может принять участие в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии. Предполагается, что он с соотечественниками встанет в многокилометровую «цепь солидарности», которая протянется от Вильнюса до литовско-белорусской границы.

Мероприятие намечено на 23 августа, о планах провести его было объявлено 14 числа. С того момента на специальном сайте в Интернете зарегистрировались порядка 12 тысяч человек, передаёт ТАСС.

По оценке организаторов, для того чтобы выстроить живую цепочку, необходимо участие более 20 тысяч добровольцев.

О планах Науседы присоединиться к акции в эфире национального радио LRT сообщил один из её инициаторов — журналист Андрюс Тапинас. Помимо литовского лидера, по его словам, принять участие также планирует экс-президент Даля Грибаускайте.

Планируется, что «цепь солидарности» начнётся на Кафедральной площади в центре литовской столицы, откуда участники выстроятся до посольства Белоруссии, а затем по автомагистрали Вильнюс — Минск — до контрольно-пропускного пункта на границы Литвы и Белоруссии в Медининкае. Протяжённость живой цепочки составит около 35 километров.

Первыми в «цепь солидарности» на улицах белорусских городов стали выстраиваться участники массовых акций протеста. При этом зачастую они приходят с цветами, всячески подчёркивая свои мирные намерения. Подобные акции люди проводят в ответ на действия силовиков, которые жёстко задерживали протестующих в течение первых трёх дней.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Тем не менее Центризбирком не стал сдавать позиции и несколько дней спустя огласил окончательные данные. По официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Та на фоне начавшихся протестов и давления со стороны властей была вынуждена покинуть страну и уехала в Литву. Вскоре, как писал NEWS.ru, она анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В её штабе настаивают на проведении в течение полугода новых выборов, сторонники оппозиции хотят пригласить на них наблюдателей от международных организаций.