Премьер Великобритании Джонсон рассказал, как попал в «Мир Свинки Пеппы»

Глава британского правительства Борис Джонсон во время выступления перед местными бизнесменами потерял тезисы доклада и решил рассказать о том, как провёл выходные. В частности, политик посетил парк развлечений «Мир Свинки Пеппы». По словам Джонсона, он нашёл «своё место», сообщило издание The Guardian.

Я попал туда впервые. Мне там понравилось. Да, «Мир Свинки Пеппы» — это моё место. Там очень безопасные улицы, тишина. Спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта. Хотя сами герои, особенно папа Свин, немного стереотипны, — процитировал политика The Guardian.

Джонсон продолжил своё выступление не менее забавными сравнениями, так как потерялся в бумагах и не нашёл тезисов речи. Так, он назвал себя Моисеем из-за своих планов организации помощи бизнесу при инвестировании в решение такой проблемы, как борьба с изменениями климата.

Также в общении с промышленниками он попробовал при помощи издавания звуков объяснить присутствующим отличия рёва двигателей Ferrari и Tesla.

Речь премьер-министра подвергли жёсткой критике депутаты-консерваторы. По их мнению, она стала позором.

Ранее политик сообщил, что изучает возможность дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. Причиной этого резкого шага может быть названа «ситуация с правами человека в Китае».