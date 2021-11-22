Премьер Великобритании Джонсон рассказал, как попал в «Мир Свинки Пеппы»
Британский премьер Борис Джонсон на встрече забыл слова и поведал о походе в детский парк
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:12, 23 ноября 2021
Фото: paultonspark/facebook.com
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Глава британского правительства Борис Джонсон во время выступления перед местными бизнесменами потерял тезисы доклада и решил рассказать о том, как провёл выходные. В частности, политик посетил парк развлечений «Мир Свинки Пеппы». По словам Джонсона, он нашёл «своё место», сообщило издание The Guardian.
Я попал туда впервые. Мне там понравилось. Да, «Мир Свинки Пеппы» — это моё место. Там очень безопасные улицы, тишина. Спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта. Хотя сами герои, особенно папа Свин, немного стереотипны, — процитировал политика The Guardian.
Джонсон продолжил своё выступление не менее забавными сравнениями, так как потерялся в бумагах и не нашёл тезисов речи. Так, он назвал себя Моисеем из-за своих планов организации помощи бизнесу при инвестировании в решение такой проблемы, как борьба с изменениями климата.
Также в общении с промышленниками он попробовал при помощи издавания звуков объяснить присутствующим отличия рёва двигателей Ferrari и Tesla.
Речь премьер-министра подвергли жёсткой критике депутаты-консерваторы. По их мнению, она стала позором.
Ранее политик сообщил, что изучает возможность дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. Причиной этого резкого шага может быть названа «ситуация с правами человека в Китае».