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Премьер Польши опубликовал план из десяти пунктов по поддержке Украины

18:44, 25 марта 2022
Премьер Польши опубликовал план из десяти пунктов по поддержке Украины Матеуш Моравецкий Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для газеты Politico заявил, что совместно со Словенией и Чехией был разработан план из десяти пунктов по поддержке Украины. Он включает в себя полное отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT, исключение РФ из всех международных организаций, введение санкций против членов «Единой России» и приостановку выдачи виз россиянам.

Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины, который остановит спецоперацию, — написал он в статье для Politico.

В своей статье он подчеркнул, что если не отключить Россию от SWIFT, то «российская экономика адаптируется к новым условиям за несколько недель».

В списке его предложений также значится закрытие доступа для российских кораблей, а также въезд и выезд из России дорожного транспорта и предлагается ввести санкции в отношении «всего бизнес-окружения» олигархов.

В середине марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на инициативу польского коллеги отказом.

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