Премьер Латвии не хочет проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/9d6c34de-a3f9-11e9-85c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl.ru

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что республика не может проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году совместно с Белоруссией в связи с ситуацией в стране.

По его словам, белорусские события значительно изменили ситуацию, передаёт LTV7.

Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат [мира по хоккею] вместе с Белоруссией, — подчеркнул он.

Глава кабмина отметил, что попросил Министерство образования и науки (оно занимается вопросами спорта) связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF). Чиновники должны найти решение возникшей проблемы и понять, как Латвии правильнее всего поступить.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.