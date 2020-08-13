Премьер Латвии не хочет проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что республика не может проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году совместно с Белоруссией в связи с ситуацией в стране.
По его словам, белорусские события значительно изменили ситуацию,
Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат [мира по хоккею] вместе с Белоруссией, — подчеркнул он.
Глава кабмина отметил, что попросил Министерство образования и науки (оно занимается вопросами спорта) связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF). Чиновники должны найти решение возникшей проблемы и понять, как Латвии правильнее всего поступить.
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
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