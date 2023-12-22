Премьер Чехии отказался связывать стрельбу в Праге с терроризмом Фиала: стрельба в университете Праги не связана с терроризмом и оргпреступностью

Фото: DanaKesnerova/XinHua/Global Look Press

Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не связана с терроризмом и организованной преступностью, заявил премьер-министр правительства Чехии Петр Фиала, его слова приводит Чешское радио. Он также указал, что полиция и службы безопасности страны полностью контролируют ситуацию и гражданам ничто не угрожает.

Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не является актом терроризма и не связана с организованной преступностью. В данный момент произошедшее выглядит как дело рук одиночки, — сказал премьер.

Инцидент произошел в четверг, 21 декабря. 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и сотрудникам учебного заведения. Часть посетителей вуза успела эвакуироваться, другим пришлось баррикадироваться и ждать спасения в кабинетах.

В результате действий Дэвида погибли свыше 15 человек, заявил глава чешской полиции Мартин Вондрашек. По его словам, еще 24 человека пострадали. По информации местных СМИ, девять пострадавших находились в тяжелом состоянии. Остальные получили ранения средней или легкой степени тяжести. Мэр чешской столицы Богуслав Свобода заявил, что стрелок покончил с собой.

По информации новостного портала Blesk.cz, Козак проживал в селе Хостоунь. Местные жители характеризовали его как замкнутого человека с нарушенной психикой. Также чешские СМИ не исключают, что он мог убить отца перед тем, как устроил смертельную стрельбу в университете. Известно, что за несколько часов до трагедии в доме стрелка был найден мертвым его родственник.