Пражский стрелок мог убить отца до расправы в университете Idnes: пражский стрелок мог убить отца перед шутингом в университете

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Прага. Сотрудники экстренных служб у Карлова университета

Студент Дэвид К. мог убить отца перед тем, как устроил смертельную стрельбу в университете на площади Яна Палаха в Праге, сообщает портал idnes.cz со ссылкой на чешскую полицию. По его данным, за несколько часов до трагедии в доме стрелка был найден мертвым его родственник.

Сегодня днем в Хостуни был найден мертвым мужчина, который умер насильственной смертью. В связи с этим мы объявили в розыск мужчину 1999 года рождения, который подозревается в этой преступной деятельности, — сказали в полиции.

Кроме того, выяснилось, что 24-летний студент легально владел несколькими видами огнестрельного оружия. Полиция предполагает, что парень заранее готовился совершить теракт на факультете.

Ранее мэр чешской столицы Богуслав Свобода заявил, что стрелок покончил с собой. В полиции также подтвердили, что молодой человек ликвидирован. Правоохранители прочесывают этот район, чтобы убедиться, что преступников больше нет, добавил градоначальник.

В результате действий Дэвида погибли свыше 15 человек, заявил глава чешской полиции Мартин Вондрашек. По его словам, еще 24 человека пострадали. По информации местных СМИ, девять пострадавших находились в тяжелом состоянии. Остальные получили ранения средней или легкой степени тяжести.