https://static.news.ru/photo/e093bd40-5713-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом нового типа в Италии не повод для паники, но необходимо сохранять хладнокровие, считает канцлер Австрии Себастьян Курц.

Нельзя исключать, что в других европейских странах подтвердятся случаи заражения коронавирусом. Поэтому необходимо быть наготове, — цитирует политика РИА Новости.

В общей сложности в Италии выявлено более 220 случаев заражения коронавирусом. Победить болезнь удалось пока только одному инфицированному. Умерли шесть пациентов.

Народный артист РФ Денис Мацуев перенёс на более поздний срок свои концерты в нескольких городах Италии из-за распространения инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Парижа заблокировали участок в 13-м округе французской столицы. Причиной стало плохое самочувствие китайского туриста, который приходил написать заявление о краже. На место ЧП были вызваны врачи, которые должны были определить, заражён ли гражданин КНР коронавирусом.

Вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами недуга стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.