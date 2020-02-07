Министр обороны Германии и глава правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о том, что собирается сложить с себя полномочия лидера политического движения и не будет баллотироваться в канцлеры. Это заявление подтвердило давно циркулирующие слухи о том, что глава правительства Ангела Меркель прогадала с преемницей. Немцы так и не полюбили Крамп-Карренбауэр, а политический скандал в Тюрингии стал финальным ударом по её позициям. Вместе с ней пошатнулось положение и самой Меркель, ведь после ухода её ставленницы из верхушки ХДС во главе партии может стать её противник Фридрих Мерц.

О своём решении Аннегрет Крамп-Карренбауэр, или АКК, как её прозвали в Германии, объявила 10 февраля на заседании президиума ХДС. Она пообещала, что останется на посту министра обороны, но не будет бороться за должность канцлера. Это означает, что Крамп-Карренбауэр решила уйти также из руководства партии. Официальный представитель немецкого правительства в тот же день подтвердила, что Меркель поддержала решение АКК остаться в должности главы Минобороны. Источники Politico сообщают, что это решение было принято по настоянию самой бундесканцлерин.

Крамп-Карренбауэр окончательно сложит с себя лавры партийного лидера летом, когда будет организовано избрание её преемника. Осенью 2021 года пройдут выборы в бундестаг и, скорее всего, новый глава фракции будет баллотироваться в канцлеры.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Главной причиной решения главы ХДС называют фиаско в Тюрингии. На выборах премьер-министра федеральной земли 5 февраля ХДС совместно с ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ) поддержала кандидата от Свободной демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха. На последних земельных выборах в Тюрингии СвДП набрала всего 5% голосов, поэтому внезапная поддержка со стороны двух фракций выглядела как сговор правых, чтобы не допустить прихода к власти левых. Загвоздка в том, что для этого умеренным консерваторам ХДС пришлось нарушить табу на сотрудничество с ультраправой АдГ. То есть региональное отделение ХДС открыто ослушалось партийного руководства, бросив вызов авторитету Крамп-Карренбауэр и попутно запятнав себя сговором с нерукопожатными радикалами. Пикантности ситуации добавило и то, что глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёкке — один из самых одиозных политиков партии, он радикален даже по её меркам.

Хотя Томас Кеммерих в итоге добровольно отказался принимать бразды правления, в Тюрингии были объявлены новые выборы и скандал удалось урегулировать. После произошедшего в федеральной земле многие задались вопросом: почему Крамп-Карренбауэр это допустила и имеет ли она теперь право возглавлять партию.

Проблемы АКК отразятся не только на её покровительнице Меркель, но и на правящей партии в целом, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Крамп-Карренбауэр не смогла себя проявить, это факт. Тюрингия показала её слабость как председателя партии. Она пока не показала себя и на посту министра обороны. Если вы попросите меня привести какие-то доводы в пользу АКК, я не смогу этого сделать. Рейтинги ХДС в целом снизятся, это прогнозировали ещё до скандала в Тюрингии. Очевидно, у партии проблемы, и лично у её нынешнего председателя. Конечно, стрелки будут переводить и на Меркель, потому что это её человек, она сделала на неё ставку. Но вакуума власти никогда не бывает. Достойных кандидатов на пост АКК очень много: проигравший ей в декабре прошлого года Фридрих Мерц или премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Владислав Белов заместитель директора Института Европы РАН заместитель директора Института Европы РАН

Крамп-Карренбауэр стала лидером ХДС в декабре 2018 года. Не прошло и года, как заговорили о том, что для роли канцлера она не годится. Политик хорошо зарекомендовала себя на посту премьер-министра земли Саар, но федеральный уровень оказался ей не по зубам. Правящая партия начала терять рейтинги и показывать всё худшие результаты на земельных выборах, уступая голоса праворадикалам из АдГ. Опрос в конце декабря показал: среди членов своей партии АКК заняла только седьмое место по популярности. Рейтинг предсказуемо возглавила Ангела Меркель, а вот вторая строчка отошла бывшему главе фракции ХДС в бундестаге Фридриху Мерцу. Именно его теперь называют одним из главных претендентов на вакантное место председателя движения.

И это плохие новости для Меркель. Если АКК наградили прозвищем «мини-Меркель», то Мерц активно критикует политику бундесканцлерин. Возможно, поэтому он так и популярен: за долгий период правления нынешней главы правительства у немцев накопилось к ней много претензий, и рост популярности «Альтернативы для Германии» — яркий показатель ситуации.