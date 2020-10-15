Правительство Швейцарии расширило санкции против РФ из-за Крымского моста

https://static.news.ru/photo/c9dcc946-0f8e-11eb-a613-fa163e074e61_660.jpg Фото: krymsky.bridge/vk.com

Правительство Швейцарии вслед за Европейским союзом приняло решение о расширении санкционного списка против России, связанного со строительством Крымского моста. Представители Государственного секретариата экономики страны (SECO) отметили, что указанное «расширение» является «модификацией» постановления от 2 апреля 2014 года. Согласно документу шестилетней давности, Швейцария запрещает финансовые и экспортно-импортные операции, связанные с Крымом и Севастополем.

Ранее стало известно, что ЕС расширил санкционный список, связанный со строительством Крымского моста. В него вошли Александр Ганов и Леонид Рыженькин, а также АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания. Те же люди и компании вошли в швейцарский перечень.

Подчёркивается, что Швейцария не входит в ЕС. Однако страна в пополнении санкционного списка следует за Брюсселем. Указанное выше постановление 2014 года Швейцарии на сегодняшний день модифицировалось 29 раз, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, решение ЕС о расширении списка индивидуальных санкций в отношении граждан ЕС является тупиковым и неконструктивным. Для Евросоюза оно окажется бумерангом, который непременно аукнется. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.