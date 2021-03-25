Правительство Молдавии не утвердили из- за отсутствия кворума

https://static.news.ru/photo/87d20786-8d4d-11eb-891c-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova

Утверждение кабмина Игоря Гросу — кандидата от лидера страны Майи Санду — не состоялось 25 марта из-за отсутствия кворума в парламенте Молдавии, рассказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный. Большинство политиков отказались за него голосовать и вышли из-за помещения. Они вновь поддержали посла Кишинёва в Москве Владимира Головатюка.

Первый пункт повестки о назначении правительства Игоря Гросу исчерпан из-за отсутствия кворума, — цитирует её ТАСС после того, как зал заседаний покинули представители Партии социалистов, группы «За Молдову» и фракции «Шор».

Накануне врио руководителя правительства Аурелиу Чокой встретился с представителями важнейших христианских конфессий в Молдавии. Основной темой стало соблюдение ограничительных и эпидемиологических мер в республике, а также то, как ряд религиозных обычаев адаптировать к требованиям охраны здоровья от COVID-19.

Президент Молдавии Майя Санду оказалась самым популярным политиком республики по итогам социологического опроса. Главу государства выбрали 40,4% участников опроса (39,9% в январе). Бывший президент Игорь Додон, возглавляющий Соцпартию, стал вторым в рейтинге популярности с результатом 29,9% (31% в январе).

Далее расположились лидер партии «Шор» Илан Шор (9,2%), глава Нашей партии Ренато Усатый (5,4%), председатель политической силы «Платформа „Достоинство и правда“» Андрей Нэстасе (2,1%) и бывший глава правительства Ион Кику (1,8%). 32,4% участников исследования заявили, что не доверяют политикам в принципе.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз и власти Украины должны прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.