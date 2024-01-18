Появилось видео удара российским FPV-дроном по пулеметчику ВСУ в окопе Рожин опубликовал видео атаки российского FPV-дрона на позиции ВСУ

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал с своем Telegram-канале видео удара российского FPV-дрона по пулеметчику Вооруженных сил Украины, засевшему в окопе. На кадрах видно, как БПЛА приближается к позиции противника, после чего происходит взрыв и связь с беспилотником обрывается.

Ранее появились кадры боевой работы экипажа российского танка Т-80, который поражает позиции ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. Бойцы получили информацию о противнике в лесополосе и выдвинулись на позиции для поражения цели.

Перед этим в Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников захватили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска. Объект пришлось брать штурмом при поддержке артиллеристов. Сначала была проведена воздушная разведка, после чего нанесено огневое поражение.

Также стало известно, что некоторые российские операторы беспилотников, находящиеся в зоне СВО, достигли статуса «операторов-асов» с сотнями пораженных целей. По словам инструктора по подготовке соответствующих специалистов с позывным Ирландец, такие операторы не раз попадали под огонь противника и имеют широкий опыт выживания в сложных условиях.