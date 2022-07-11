Поверенный РФ: ЕС не заставит Литву разрешить транзит в Калининград Поверенный РФ Рябоконь: ЕС не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит в Калининград

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Евросоюз не будет применять все рычаги, чтобы заставить власти Литвы разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24». Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Еврокомиссия обещала в ближайшее время решить данный вопрос.

Евросоюз, на мой взгляд, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил. Я этого не вижу, — сказал Рябоконь.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет интенсивную работу, чтобы решить проблему с транзитом грузов в Калининград. В частности, разрабатываются ответные меры. По его словам, надежда на урегулирование ситуации не иссякает, но вместе с тем Кремль «готовится к худшему».

Политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что у России есть только один способ жестко отреагировать на литовский запрет транзита ряда товаров в Калининград — «перерезать транспортные коммуникации» с Вильнюсом. Он отметил, что иной ответ Москвы вряд ли сильно навредит балтийскому государству. По его словам, Литва и так подверглась достаточно сильным ограничениям со стороны Белоруссии за помощь в попытке «организовать свержение Александра Лукашенко».