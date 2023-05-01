Что терпят короли: самые странные курьезы на коронациях британских монархов До помазания на царство Карла III осталось меньше недели. NEWS.ru собрал наиболее интересные случаи за тысячелетнюю историю этого обряда

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Подготовка к коронации короля Великобритании Карла III, которая состоится уже в эту субботу, 6 мая, вышла на финишную прямую. За тысячу с лишним лет, что миновали с первой коронации властителя объединенной Англии, церемониал этого важнейшего для монархии ритуала был отработан до мельчайших деталей. И все же в истории венчания на царство английских, а затем британских королей было немало неожиданных происшествий и курьезов.

Как королю Эдгару чуть не запретили короноваться

История английских коронаций началась, в общем-то, с курьеза. Первым монархом объединенной Англии считается король Эдгар по прозвищу Миролюбивый из англосаксонской Уэссекской династии. Он вступил на престол в 959 году. Однако королю... внезапно запретили короноваться!

Фото: See description/Public domain/Wikimedia Commons Фреска с изображением короля Эдгара. Его короновали лишь спустя 14 лет после восшествия на престол. Духовенство обвиняло монарха в «распутстве»

Первым делом Эдгар призвал к своему двору бенедиктинского монаха Дунстана — будущего христианского святого, известного своим благочестием. До этого бенедиктинец находился в опале. Его изгнал из Англии старший брат Эдгара — король Эдвиг. Будучи строгим моралистом и сторонником целибата для служителей церкви, Дунстан критиковал Эдвига за «распущенность», потому что тот вступил в отношения со своей женой Эльфгифу еще до заключения брака. Разгневанный монарх отправил священнослужителя на континент, однако влияние Дунстана в Англии было настолько велико, что даже в его отсутствие придворная знать вынудила короля расторгнуть брак с Эльфгифу и выслать ее в Ирландию.

Наученный печальным примером старшего брата, Эдгар, придя к власти, сразу же вернул Дунстана и осыпал милостями, сделав сначала епископом Лондона, а затем и архиепископом Кентерберийским — главой английской церкви. Эдгар рассчитывал, что пользовавшийся огромным уважением в народе и среди знати Дунстан венчает его на царство, что поможет укрепить его собственную власть.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Однако монах наотрез отказался короновать Эдгара, так же обвинив его в распутстве. Молодой король не просто развлекался с любовницами вне брака, а сошелся с монахиней по имени Вульфрида, которая позднее родила ему дочь Эдиту. Лишь когда король Эдгар остепенился, Дунстан согласился помазать его на царство. Это произошло в 973 году — через 14 лет после восшествия Эдгара на престол.

Как коронация Вильгельма Завоевателя превратилась в настоящий бедлам

Окончательное объединение Англии произошло уже после ее покорения нормандским герцогом Вильгельмом, вошедшим в историю под именем Вильгельма Завоевателя. Он был первым монархом, который решил короноваться в Вестминстерском аббатстве, тем самым заложив традицию, которой скоро исполнится тысяча лет.

Коронация Вильгельма состоялась 25 декабря 1066 года, всего лишь через два месяца после битвы при Гастингсе, в которой норманны разгромили войско последнего англосаксонского короля Гарольда II. Поспешность проведения коронационной церемонии объяснялась необходимостью укрепить власть Вильгельма, чтобы окончательно завоевать Англию и подорвать позиции других претендентов на корону.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Портрет Вильгельма Завоевателя кисти неизвестного художника, 1620 г. Национальная портретная галерея (Лондон)

Инаугурация Вильгельма призвана была подчеркнуть его легитимность в качестве единого правителя как норманнов, так и англосаксов. В начале церемонии нормандский епископ Жоффруа на французском языке спросил соратников герцога, считают ли они, что Вильгельм должен принять титул короля Англии. Затем о том же на английском наречии спросил своих земляков архиепископ Йоркский Элдред. И те, и другие одобрительными возгласами подтвердили согласие на коронацию Вильгельма.

Однако крики эти оказались настолько оглушительными, что разбившие вокруг Вестминстерского аббатства лагерь нормандские войска решили, будто в Лондоне началось восстание против завоевателей. Одни принялись поджигать ближайшие дома, другие бросились внутрь аббатства. Собравшиеся на церемонию англосаксы, увидев вооруженных до зубов норманнов, решили, что угодили в ловушку, и стали разбегаться кто куда. В этом бедламе присутствие духа сохранил только сам Вильгельм и заставил перепуганного Элдреда закончить службу.

Как маленький король Ричард потерял туфлю

Когда в июне 1377 года умер король Эдуард III, его внуку и наследнику принцу Ричарду было всего десять лет. К тому же права мальчика на престол были совсем не бесспорны. Его мать — известная красавица своего времени Джоанна, графиня Кентская, которую за очаровательную внешность прозвали Прекрасной девой Кента — вышла замуж за принца Уэльского Эдуарда при живом первом муже.

По понятиям того времени, их сын Ричард мог считаться незаконнорожденным. Однако у Эдуарда III были свои представления о должном для королевства и династии, потому незадолго до смерти он заставил баронов присягнуть маленькому принцу. И все же положение наследника оставалось довольно слабым, и с коронацией решили не затягивать. Торжества назначили на 16 июля.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

К тому времени церковная служба уже обросла пышным церемониалом. Также непременной частью инаугурации стал праздничный пир для знати и простонародья, во время которого проводились рыцарские состязания. Неудивительно, что, когда торжества подошли к концу, юный король уже сильно устал. Настолько, что архиепископу Кентерберийскому Саймону Садбери пришлось нести мальчика на руках до королевского дворца. Пока прелат нес Ричарда, у того с ноги свалилась туфля. На ее поиски отрядили слуг, но найти предмет королевского туалета так и не удалось.

Как Георг IV не хотел пускать королеву на свою коронацию

Король Великобритании и Ганновера Георг IV вступил на престол в январе 1820 года. К этому времени он уже девять лет фактически руководил государством в качестве принца-регента, потому что его отец король Георг III, страдавший от психического расстройства, был признан недееспособным. На эти годы пришлась триумфальная победа Великобритании над наполеоновской Францией. В королевстве завершился промышленный переворот, превративший страну в «мастерскую мира».

Однако Георг IV остался в английской истории как один из самых непопулярных правителей. Еще будучи принцем Уэльским, он прославился тем, что постоянно сорил деньгами. К тому же Георг был большим ловеласом и даже тайно женился на одной из своих любовниц. Правда, этот брак не имел юридической силы, а между тем статус Георга как наследника престола обязывал его найти себе жену.

Фото: Thomas Lawrence/Public domain/Wikimedia Commons Король Георг IV был известным мотом и ловеласом. Законная супруга чуть не сорвала ему коронацию

Под влиянием другой своей фаворитки Георг выбрал в невесты брауншвейгскую принцессу Каролину. Когда избранница приехала в Лондон и встретилась с женихом, тот не удержался и сказал: «Мне нехорошо, прошу, дайте мне стакан бренди». Каролина в долгу не осталась и заявила придворным, что принц «очень толстый». Вместе они прожили всего несколько недель. К тому моменту, когда Георгу настало время принять корону предков, Каролина уже много лет не жила в Англии. Однако, став королевой, вернулась в страну и заявила о намерении присутствовать на коронации, которая была назначена на 29 июля 1821 года.

Королева потребовала предоставить ей подходящее место на церемонии, король в резкой форме отказал жене. Это ее не остановило. В день коронации ее карета прибыла в Вестминстерское аббатство в шесть часов утра. Когда начальник охраны попросил у Каролины пригласительный билет, та ответила, что он ей не нужен. Пропустить королеву отказались. Тогда Каролина и ее камергер попытались проникнуть на церемонию через боковую дверь и через соседнюю палату лордов, соединенную с коронационным залом. Однако и там ее отказались пустить. Каролина принялась громко стучать в дверь, так что некоторое время коронация Георга IV сопровождалась настойчивым стуком, пока оскорбленная королева не покинула собор. Удар по самолюбию Каролины был столь силен, что она скоропостижно скончалась через несколько дней.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

С мотовством Георга связана еще одна легенда про его коронацию. Якобы, будучи еще принцем-регентом, он настолько нуждался в деньгах, что заложил королевские регалии в ломбард. И венчался на царство короной, взятой напрокат, потому что выкупить ее денег у него не было.

В основе этого исторического анекдота реальная история — правда, не о короне, а бриллиантовой диадеме, которую для Георга изготовили королевские ювелиры «Ранделл, Бридж и Ранделл». В этой диадеме он проехал в день коронации от дворца до Вестминстерского аббатства. За ее изготовление ювелиры выставили королю огромный счет в восемь тысяч фунтов. Сразу его погасить он не смог, и бриллианты в диадеме до 1837 года принадлежали ювелирам.

Как у королевы Виктории распух палец

28 июня 1838 года состоялась коронация 19-летней племянницы Георга IV Александрины Виктории, которая вошла в историю как королева Виктория. Она стала последней представительницей Ганноверской династии на английском престоле. И первым монархом, выбравшим в качестве своей резиденции Букингемский дворец. Оттуда ранним утром юная королева и отправилась на церемонию. И была крайне удивлена толпами подданных на пути ее кортежа, из-за чего маршрут занял заметно больше времени, чем ожидалось. Все дело было в техническом прогрессе. К тому времени в Англии уже построили разветвленную сеть железных дорог, и в столицу на коронационные торжества съехались люди со всей страны.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Однако не верноподданнические восторги стали главной причиной стресса для Виктории, а королевские ювелиры. Молодая монархиня была девушкой миниатюрной, ее рост составлял всего 150 см, так что на заседаниях королевского совета ей приходилось сидеть на специальном помосте, чтобы члены правительства могли ее видеть. И потому Виктории явно не подходили размеры королевских регалий, которые были рассчитаны на ее предшественников — мужчин. В частности, для ее коронации пришлось изготовить новое коронационное кольцо, чтобы оно не свалилось с пальца юной девушки.

Однако ювелиры сильно переусердствовали. И вместо того чтобы изготовить перстень под безымянный палец, на который его в ходе коронационной церемонии надевает монарху архиепископ Кентерберийский, кольцо для Виктории сделали по размеру мизинца. Так что прелату пришлось приложить изрядные усилия, чтобы натянуть его на августейшую руку как полагается. Натянуть-то кольцо натянули. А вот снять его потом Виктория не смогла, потому что палец за время церемонии сильно распух. И королеве пришлось долго держать руку в холодной воде, чтобы уменьшить опухлость и таки снять злосчастное кольцо.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Виктория получает известие о том, что стала королевой, от лорда Конингема (слева) и архиепископа Кентерберийского. Картина Генри Танворта Уэллса, 1886 год

Правда, в Англии есть поверье, что чем плотнее на королевском пальце сидит коронационное кольцо, тем дольше монарх будет править. Виктория провела на троне более 63 лет, что было самым долгим сроком царствования британских монархов до Елизаветы II, которая правила 70 лет. Так что, по крайней мере в случае Виктории поверье сработало.