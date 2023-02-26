Супруга Карла III получит новый титул Daily Mail: Букингемский дворец станет называть супругу Карла III Камиллу королевой

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Король Карл III и Камилла, королева-консорт

Букингемский дворец намерен официально называть жену короля Великобритании Карла III Камиллу королевой, а не королевой-консортом, сообщает Daily Mail. По данным источников издания, новый титул она получит после коронации супруга 6 мая.

Первым признаком изменения статуса супруги короля оказалось новое название мероприятия, которое Камилла провела 23 февраля. Теперь его называют «Читальным залом королевы», а не королевы-консорта.

Собеседник Daily Mail пояснил, что во дворце отмечают «громоздкость» титула королевы-консорта. Со временем Камиллу будет проще называть просто королевой.

Такое уже было в британской истории. Так, жена короля Георга VI технически была королевой-консортом, однако на публике ее называли королевой Елизаветой. Кроме того, принц Филипп являлся принцем-консортом, но его так не называли.

Ранее газета Express со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл включены в список приглашенных на коронацию короля Карла III. Собеседник издания добавил, что мероприятие планируется организовать таким образом, чтобы у Гарри было как можно меньше возможностей встретиться на публике со своим братом Уильямом.