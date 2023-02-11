Принца Гарри с женой позвали на коронацию Карла III Express: принца Гарри и Меган Маркл включили в список приглашенных на коронацию Карла III

Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл были включены в список приглашенных на коронацию короля Карла III. Церемония состоится в мае. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседника издания, Гарри и Меган попали в список, который содержит около двух тысяч имен. Окончательный перечень гостей утвердят позднее, а приглашения разошлют в ближайшие несколько недель.

Они в списке, и полным ходом проходит планирование, чтобы гарантировать, что мероприятие пройдет как можно более гладко — без каких-либо драм, — рассказал источник.

Он добавил, что мероприятие планируется организовать таким образом, чтобы у Гарри было как можно меньше возможностей встретиться на публике со своим братом Уильямом.

Гарри и Меган покинули Великобританию около трех лет назад после конфликта с королевской семьей. Тогда они отказались выполнять королевские обязанности. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью американской журналистке Опре Уинфри, обвинив родственников в безразличии, давлении и расизме. С того момента отношения супругов с королевским двором остаются напряженными.

Ранее стало известно, что принц Гарри оказался вычеркнут из сценария коронации его отца — нового монарха Великобритании Карла III. Вопреки традиции, у него не будет какой-либо официальной роли в церемонии. Предполагалось, что поводом для этого послужили откровения принца Гарри в мемуарах.

Позднее сообщалось, что примирение британского принца Гарри с королевской семьей может произойти еще до коронации Карла III. Предполагается, что примирительная встреча состоится «в ближайшие месяцы», на ней стороны должны будут признать свои ошибки.