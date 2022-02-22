Над посольством России в Киеве спущен флаг

Государственный флаг России был спущен со здания российского посольства в Киеве, сообщает ряд СМИ. На данный момент обстановка возле корпуса посольства на Воздухофлотском проспекте Киева спокойная.

Пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявил РИА Новости, что у здания посольства дежурят полиция и Нацгвардия. Какие-либо митинги или акции не проводятся. Он подтвердил, что дипмиссия начала эвакуировать сотрудников.

Ранее стало известно, что во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала. Отъезд дипкорпуса связан с угрозами физической расправы, которые поступали с 2014 года в адрес российских дипломатов. Киевские власти, отметили в МИД РФ, не реагировали на угрозы и акты насилия против российских представителей на Украине.

В ведомстве сообщили, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Харькове и во Львове.

В сложившихся обстоятельствах первоочередная задача ведомства — позаботиться о российских дипломатах, сотрудниках посольства и генеральных консульств.