Посол России: Приштина наращивает присутствие силовиков на севере Косово

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Власти самопровозглашенного Косово наращивают присутствие силовиков в северной части непризнанной республики, населенной сербами, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Запад заявляет о неспособности повлиять на действия Приштины, сознательно провоцируя обострение конфликта в регионе, говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии. Российский посол назвал это частью кампании по запугиванию сербского населения. Посол обратил внимание, что обострение обстановки происходит на фоне встреч по Западным Балканам в ЕС.

Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косово. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель — освоение, захват севера края. Причем — при попустительстве, даже содействии со стороны Запада, — сказал Боцан-Харченко.

Обострение кризиса на севере Косово нужно западным странам для давления на Сербию, указал глава дипмиссии. Он выразил солидарность с директором канцелярии по делам Косово и Метохии Петаром Петковичем, который напоминал, что одно из положений резолюции 1244 СБ ООН подразумевает возвращение сербской полиции в Косово.

Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада — чтобы опекаемая им сторона выиграла время, — заявил посол.

Президент непризнанного Косово Вьоса Османи ранее заявила, что власти самопровозглашенной республики до конца года собираются подать заявку на вступление в Евросоюз. Османи также назначила на 18 декабря внеочередные муниципальные выборы на севере края, населенном сербами. После этого косовские силовики провели рейды по офисам избирательных комиссий на севере Косово.