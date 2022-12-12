Посол РФ в Британии объяснил, зачем Лондон раздувает конфликт на Украине Посол Келин: Лондон раздувает конфликт на Украине из-за встраивания во внешнюю политику США

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Андрей Келин

Великобритания раздувает конфликт на Украине сразу по нескольким причинам, одной из которых является встраивание во внешнюю политику США, такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, Вашингтон в последние годы пытался создать из республики проект ослабления Москвы.

... самое важное — британцы последовательно встраиваются во внешнюю политику США, которые все эти годы пытались из Украины создать анти-Россию, то есть проект, который ослабил бы Москву, — сказал Келин.

Дипломат также указал на то, что причинами раздувания конфликта со стороны Лондона также могут быть и старые фобии, которые существуют в Британии, — «это и распад империи, и глубокая обида в этой связи, и традиционное соревнование с Россией». Кроме того, по словам Келина, королевство полагает, что не будет чувствовать последствия конфликта, поскольку являются островным государством, находящимся вдали от Европы.

Ранее Times сообшила, что Лондон потратит £229 млн на восполнение арсеналов из-за Украины. В частности Лондон закупит тысячи противотанковых комплексов NLAW, вместо тех, что отправила военной помощью Киеву Для этого был заключен соответствующий контракт со шведским военно-промышленным комплексом Saab. За время спецоперации Лондон отправил примерно семь тысяч комплексов NLAW.