Португалия отказалась участвовать в решении газового вопроса в ущерб себе

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Португалия не станет участвовать в разрешении европейского газового кризиса в ущерб собственной энергосистеме, заявил министр окружающей среды Дуарте Кордейру. По его словам, каждая страна ЕС должна меры для урегулирования ситуации в соответствии со своими возможностями, сообщает издание Expresso.

Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая таким образом кризис электроэнергии у себя, — сказал министр.

Он пояснил, что из-за погодных условий Португалия сократила производство гидроэлектроэнергии, поэтому ей необходим газ для того, чтобы «гарантировать безопасность в сфере электроэнергии».

Кордейру отметил, что предложение Еврокомиссии по снижению потребления газа «уже отвечает на некоторые вопросы», которые ранее поднимались Португалией. Он подчеркнул, что Лиссабон не согласен с этой инициативой. Члены сообщества должны иметь возможность принимать меры, которые соответствуют их возможностям и ограничениям.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Ожидается, что документ будет утверждён на встрече министров энергетики в Брюсселе 26 июля.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто назвал план неосуществимым. Он заявил, что ЕК следует искать новые источники газа, а не поднимать в очередной раз вопрос о санкциях в отношении России.