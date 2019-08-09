https://static.news.ru/photo/b2f9233a-bcf3-11e9-9306-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности пройти допрос с использованием детектора лжи. Он хочет, чтобы процедура проходила публично.

Политик отметил, что не доверяет Государственному бюро расследований и его руководству.

Что касается заявления главы Госбюро расследований Романа Трубы о допросе на детекторе лжи, то я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР, а публично — на телеканале «Прямой» в прямом эфире, — подчеркнул он в эфире канала « Прямой ».

Однако это предложение не вызвало «большого энтузиазма» у правоохранительных органов, заключил экс-глава государства.

Ранее, как писал News.ru, Порошенко в очередной раз пришёл на допрос в ГБР. Следователи решили допросить его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении активов телеканала «Прямий».

До этого он приходил на допрос по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацком». После этого на него была совершена попытка нападения.

В общей сложности экс-лидер страны фигурирует в 11 уголовных делах. Ранее ГБР начало расследование по факту возможного незаконного пересечения границы Порошенко по поддельным документам