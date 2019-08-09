Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности пройти допрос с использованием детектора лжи. Он хочет, чтобы процедура проходила публично.
Политик отметил, что не доверяет Государственному бюро расследований и его руководству.
Что касается заявления главы Госбюро расследований Романа Трубы о допросе на детекторе лжи, то я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР, а публично — на телеканале «Прямой» в прямом эфире, — подчеркнул он в эфире канала «Прямой».
Однако это предложение не вызвало «большого энтузиазма» у правоохранительных органов, заключил экс-глава государства.
Ранее, как писал News.ru, Порошенко в очередной раз пришёл на допрос в ГБР. Следователи решили допросить его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении активов телеканала «Прямий».