Порошенко напомнили слова Путина после попытки выехать в Польшу Кива предложил Порошенко попросить у Путина политического убежища в России

Экс-президент Украины Пётр Порошенко / Фото poroshenko.petro/ vk.com/Global Look Press

После неудачной попытки покинуть Украину и выехать в Польшу бывшему президенту Украины Петру Порошенко следует обратиться к российскому лидеру Влдаимиру Путину. об этом заявил в своём Telegram бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он напомнил, что ранее Путин обещал предоставить Порошенко политическое убежище.

Пётр Алексеевич, срочно обратитесь к Владимиру Владимировичу Путину — он обещал Вам убежище! Владимир Владимирович свое слово держит! — написал Кива.

В феврале 2022 года Путин в ходе пресс-конференции после встречи с французским коллегой Макроном сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище и готов это сделать снова «по гуманитарным соображениям».

Ранее стало известно, что Петру Порошенко дважды за сутки не дали покинуть Украину. 28 мая машину бывшего лидера страны остановили сотрудники патрульной службы на пропускном пункте «Рава-Русская». В партии Порошенко заявили, что сотрудники патруля говорили о «поддельном или отмененном распоряжении». До этого, прошлым вечером, на этом же пропускном пункте Порошенко не дали покинуть Украину из-за того, что патрульные не смогли считать QR-код, разрешающий пересечь границу.