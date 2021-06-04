Из-за Зеленского Коломойский попадёт в реестр олигархов

https://static.news.ru/photo/95df179c-c5ce-11eb-b989-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: resident.gov.ua

Олигарх Игорь Коломойский, а также бывший президент Украины Пётр Порошенко соответствуют критериям для включения в реестр олигархов, создание которого инициировал нынешний президент республики Владимир Зеленский. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська, сообщает телеканал «Украина».

В законе указано, что, если твой бизнес-партнёр, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнёры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает, — заявил министр.

По его словам, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко также по всем критерием должен быть включён в этот реестр.

Состояние Коломойского оценивается в 1,4 млрд долларов. Его неоднократно обвиняли в покровительстве Владимиру Зеленскому, который занял пост президента страны. Сам олигарх опровергал эту информацию.

20 мая Зеленский анонсировал создание на Украине реестра олигархов. По замыслу властей, закон об олигархах должен ограничить их влияние на экономику и политику страны. Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (СНБО) заявил, что в этот реестр должны попасть 13 человек. При этом он не назвал их фамилии.