«Попрут»: названы два главных направления контрнаступления ВСУ Эксперт Баранец: наступление ВСУ возможно на Харьковском и Крымском направлениях

Фото: МО Украины

Если осенью начнется контрнаступление ВСУ, то оно может идти в Харьковской области и около Крыма, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, Украина и Запад давно «пристреливаются» к полуострову. Он подчеркнул, что даже пошли разговоры о возможном заходе кораблей НАТО в Черное море.

Я думаю, если осенью и начнется контрнаступление ВСУ, то прежде всего, на мой взгляд, в Харьковской области. Одна из наших стратегических задач — создание буферной зоны, очистка фронтовой зоны, чтобы препятствовать обстрелам Белгорода и других городов. Если они попрут, подготовятся, я думаю, может быть наступление на Крым со стороны Николаева. Они готовятся к этому и пристреливаются к Крыму. Пошли разговоры, что НАТО заведет корабли в Черное море. Пазлы сходятся, — сказал Баранец.

Ранее экс-депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что разговоры президента Украины Владимира Зеленского о готовности ВСУ начать новое контрнаступление всего лишь бравада. Он считает, что Зеленский лукавит, говоря о том, что Украина не проигрывает. Береза подчеркнул, что сейчас украинские военные не могут не только стабилизировать фронт, но и остановить продвижение ВС России.