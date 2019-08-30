https://static.news.ru/photo/fab697fa-cccc-11e9-95ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Xinhua/Global Look Press

Участники польского Студенческого антифашистского комитета осудили правительство страны за приглашение представителя США на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Власти Польши плюют в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить их память, — подчеркнули демонстранты.

Акция прошла в Варшаве возле памятника Копернику в нескольких десятках метров от площади Пилсудского, где состоялись ключевые церемонии с участием гостей из 40 стран, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что активисты устроили в Варшаве акцию протеста во время визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса в связи с годовщиной начала Второй мировой войны. Её участники считают, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, поскольку не соблюдают права человека.