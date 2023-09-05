Получивший травму Шольц впервые появился на публике Шольц заявил журналистам о своем хорошем самочувствии

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после получения травмы появился на публичном мероприятии и рассказал о хорошем самочувствии, сообщает агентство DPA. Политик посетил религиозное мероприятие в Берлине, где поделился новостями о здоровье с журналистами.

Все хорошо, — сказал он.

О том, что Шольц получил травму, упав во время занятий спортом, сообщила 2 сентября газета Frankfurter Rundschau. Отмечалось, что канцлер споткнулся во время пробежки и не успел подставить руки. Первую помощь ему оказали находившиеся рядом с ним охранники.

Канцлер 4 сентября опубликовал первое фото после получения травмы на пробежке: его правый глаз закрывала черная повязка, а на лице были видны ссадины. Он попытался убедить подписчиков, что на фотографии все выглядит гораздо хуже, чем в жизни. На мероприятие в Берлине Шольц также пришел с повязкой на правом глазу.

Из-за спортивной травмы Шольц пропустил запланированную на 3 сентября поездку в город Херинген.

Терапевт Александр Евдокимов заявил NEWS.ru, что на восстановление после полученной травмы Олафу Шольцу потребуется от двух до трех недель. По его словам, на лице канцлера заметны следы от ссадин, которые заживают за такой промежуток времени, а в целом оценить серьезность его травмы затруднительно из-за повязки, закрывающей правый глаз.