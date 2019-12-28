https://static.news.ru/photo/da6cfb4c-2992-11ea-ae91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналист Марек Щверчиньский заявил, что президент РФ Владимир Путин, назвав польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньёй, попытался опозорить Польшу и выставить её русофобской страной.

Представитель СМИ считает, что российский лидер, делая такие заявления, вмешивается во внутренние дела Варшавы. По его словам, польские власти должны отреагировать на это, так как подобные слова надо чем-то подкреплять.

Кроме того, журналист призвал Польшу не пытаться отбеливать «тёмные страницы собственной истории». Об этом говорится в его материале, опубликованном на сайте варшавского аналитического центра Polityka Insight.

Как писал NEWS.ru, российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что его пригласили на беседу в Министерство иностранных дел Польши после заявлений президента РФ Владимира Путина о главе польской дипмиссии в фашистской Германии.