Польский парламент вынес вотум доверия правительству

Члены парламента Польши приняли вотум доверия главе Минздрава страны Лукашу Шумовскому. Таким образом они поддержали действия всего правительства.
Решение поддержали 235 депутатов, против высказались 219 политиков, ещё 2 воздержались,
Реальность такова, что мы выходим из самого глубокого кризиса, по крайней мере, за 30 лет. Дайте нам действовать, не мешайте, — подчеркнул он.
По его словам, противникам действий правительства следует отправить кабмин в отставку, если у них есть достаточно мест в парламенте, или прекратить «юлить».
Господин президент [Анджей Дуда] предложил пресечь этот фестиваль скандалов, который вы пытаетесь устроить, — заключил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Моравецкий подвергся критике после посещения города Гливице 22 мая. Политик встретился с владельцами ресторана, воспользовавшимися программой государственной поддержки пострадавших от пандемии коронавируса компаний.
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