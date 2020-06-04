Польский парламент вынес вотум доверия правительству

https://static.news.ru/photo/e134517c-a670-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: FOT.TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press

Члены парламента Польши приняли вотум доверия главе Минздрава страны Лукашу Шумовскому. Таким образом они поддержали действия всего правительства.

Решение поддержали 235 депутатов, против высказались 219 политиков, ещё 2 воздержались, передаёт РИА Новости. С инициативой выступил премьер-министр государства Матеуш Моравецкий в ответ на предложение оппозиции о принятии вотума недоверия кабмину.

Реальность такова, что мы выходим из самого глубокого кризиса, по крайней мере, за 30 лет. Дайте нам действовать, не мешайте, — подчеркнул он.

По его словам, противникам действий правительства следует отправить кабмин в отставку, если у них есть достаточно мест в парламенте, или прекратить «юлить».

Господин президент [Анджей Дуда] предложил пресечь этот фестиваль скандалов, который вы пытаетесь устроить, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Моравецкий подвергся критике после посещения города Гливице 22 мая. Политик встретился с владельцами ресторана, воспользовавшимися программой государственной поддержки пострадавших от пандемии коронавируса компаний.