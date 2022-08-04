Политолог заявил об отсутствии разницы между нацистами и ВСУ Политолог Михайлов заявил об отсутствии разницы между нацистами и ВСУ

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между ВСУ и нацистами нет никакой разницы, это в очередной раз доказал обстрел Донецка украинскими войсками, пожаловался политолог Евгений Михайлов в беседе с «360». Он уточнил, что армию Украины ждет полное уничтожение союзными войсками, так как «время сдаваться прошло».

Время сдаваться прошло, дальше будет уничтожение. Потому что сейчас градация между нацистами и украинскими вооруженными силами фактически отсутствует, — уточнил Михайлов.

Политолог также указал на материал правозащитной организации Amnesty International, в котором отметили, что ВСУ разместили военную технику в городах, тем самым нарушив международное право и создав угрозу для местных жителей. Михайлов обрадовался, что «хоть кто-то на Западе» обратил внимание на действия украинских силовиков.

Я думаю, что новый трибунал, который будет создан, по достоинству оценит все выступления международных организаций, а мы предоставим гораздо больше доказательств. Теперь между украинскими военными и националистами никто не делает разделения. Все они фашисты, — резюмировал политолог.

Ранее политолог Константин Соколов заявил, что США проводят свою политику таким образом, чтобы спровоцировать глобальный кризис в Европе и пошатнуть местную экономику, бедность спровоцирует людей на разжигание конфликтов, которые будут подпитываться «новыми бандеровцами» и частными военными компаниями. По его мнению, Вашингтону нужен «горючий материал», чтобы бросить его «в топку мирового конфликта».