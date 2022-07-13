Политолог указал на ложь Кулебы о соглашении с Москвой по поводу зерна Политолог Безпалько указал на ложь Кулебы о соглашении с Москвой по поводу зерна

Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Москва находятся на финальной стадии соглашения по экспорту зерна с территории Украины, однако политолог Богдан Безпалько убежден: Кремль не ведет с украинскими властями никаких переговоров на эту тему. Он подчеркнул, что Россия вообще не препятствует вывозу зерна с Украины, передает «ПолитРоссия».

Где предмет соглашения, текст договора, где велся переговорный процесс, кто его вел? Россия просто не препятствует экспорту зерна из Украины, и это не регулируется никакими договорами. Никаких переговоров по зерну мы с Киевом не ведем. Кулеба пытается выдать за успех киевских властей то, что президент России бросил киевскому режиму, как кость, — отметил Безпалько.

Политолог назвал «незначительной» для России проблему экспорта зерна с Украины. По его мнению, Киев поставляет не такое значительное количество этой агрокультуры, чтобы отсутствие поставок могло как-то повлиять на обстановку в мире. Безпалько подчеркнул: вопрос украинского зерна повлияет лишь на ограниченное количество стран, которые напрямую зависят от импорта этой продукции. К числу таких государств Россия не относится, резюмировал политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует переговоры по теме экспорта украинского зерна, так как они идут по линии военных. По его словам, информация на этот счет будет предоставляться по мере необходимости.