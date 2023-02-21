Политолог: протесты в Великобритании могут закончиться социальным взрывом Политолог Слепова: протесты в Великобритании могут закончиться социальным взрывом

Фото: Vuk Valcic/Global Look Press

Протестная активность в Великобритании может закончиться социальным взрывом, заявила в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Анастасия Слепова. По ее словам, забастовки британских рабочих вызваны нерациональным распределением бюджета страны, поставками вооружения Украине, а также деятельностью нового премьера Риши Сунака. Эксперт добавила, что справиться с опасной для страны ситуацией поможет лишь отказ от финансирования Киева, но британское правительство намеревается его наращивать.

Причиной конца протестной активности может стать только отказ от спонсирования Украины, нуждающейся с каждым днем все в большем количестве военной помощи. Однако на фоне выстраивания крайне деструктивных политических процессов в Великобритании премьер-министр Риши Сунак говорит о необходимости увеличения помощи Киеву, <...> что провоцирует социальный взрыв, который неизбежен, — предрекла Слепова.

Политолог подчеркнула, что в Великобритании взаимоотношения между властью и народом рушатся. Она пояснила что правительство страны не может оказывать обществу социально-экономические услуги и в итоге не справляется со своими обязанностями.

Британские рабочие протестуют и требуют повышения заработной платы. Трехдневная забастовка работников пограничной службы в портах Ла-Манша затронула пассажиропоток и передвижение грузов в стране, также продолжаются стачки врачей скорой помощи и медсестер, добавило издание.

В Великобритании 1 февраля прошла самая массовая забастовка за десятилетие. На улицы английских городов вышли до полумиллиона рабочих разных специальностей с требованиями повысить заработную плату. Большинство из них составили сотрудники сферы образования: около 300 тысяч человек. В общей сложности акция затронула 23 тысячи школ.