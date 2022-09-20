Политолог: Польша и Прибалтика предали принципы Евросоюза Политолог Рар: закрывшие границы для россиян Польша и Прибалтика предали принципы ЕС

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Польша и страны Прибалтики, запретив россиянам въезд на свои территории, предали один из основных принципов Запада — попрали права человека, заявил в беседе с «Народными Новостями» немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что Евросоюз всегда выступал за открытые границы. Эксперт убежден, что такие меры были введены от бессилия, так как иные санкции не оказали должной эффективности в ослаблении России.

ЕС ввел санкции против России, но Европа и Запад всегда, даже во время холодной войны, выступали за открытые границы. Они призывали не строить Берлинскую стену, соблюдать права человека. Сейчас некоторые западные страны нарушают эти права, — подчеркнул политолог.

Рар отметил, что сейчас в Европе все отчетливее проявляются два лагеря: тех, кто поднимает вопрос о неэффективности санкций, и тех, кто хочет нарастить давление любыми способами.

Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд граждан России с действующими шенгенскими визами, в том числе выданными третьими государствами. Ограничение касается не всех граждан, а в первую очередь туристов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что намерена лоббировать аналогичные действия всех стран ЕС. Она отметила, что поездка в Евросоюз — это привилегия, а не право человека.