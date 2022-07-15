Политолог оценил шансы возвращения Меркель в политику после отставки Шольца Политолог Камкин исключил возвращение Меркель в политику после отставки Шольца

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Ангела Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не вернется в политику даже в случае отставки действующего немецкого лидера Олафа Шольца, считает политолог Александр Камкин. По его мнению, место Меркель в правящей верхушке займут ее последователи, пишет Lenta.ru.

Лично Ангела Меркель вряд ли вернется. Думаю, у нее хватит ума не дергаться в нынешнюю авантюру. Она сидит у себя на даче, разводит кроликов и думает, как же вовремя она ушла из политики. Но ее преемники, безусловно, вернутся во власть, — заверил Камкин.

Он добавил, что на фоне энергетического кризиса рейтинг партии ХДС медленно растет. В связи с этим политолог предположил, что фракция победит на следующих выборах в бундестаг. Камкин также добавил, что пока не видит серьезных причин для отставки Олафа Шольца.

Уход Шольца будет либо его добровольным решением, либо в результате импичмента. Пока такого недовольства среди фракций в бундестаге не наблюдается, — резюмировал политолог.

Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства. Решение было принято после того, как в голосовании о принятии дискуссионного пакета законопроектов отказался принять участие один из участников правящей коалиции — «Движение пяти звезд».