Политолог объяснил, зачем Западу нужна заморозка конфликта на Украине Политолог Перенджиев: на Западе осознают тяжелые последствия дальнейшей эскалации на Украине

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Заморозка украинского конфликта станет шагом к недопущению дальнейшего обострения, которое может быть чревато тяжелыми последствиями для всех сторон, заявил в беседе с Lenta.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, даже западные политики осознают риски движения в сторону обострения ситуации.

Даже говоря о возможности заморозки в негативном ключе, западные политики все равно таким образом зондируют почву. Изучается мнение западного общества, российского. Ставится такой вопросительный знак. Политики понимают: раз мы движемся в сторону обострения, то что дальше? Риски ядерной войны, — считает политолог.

По его мнению, заморозка конфликта на Украине возможна только при выполнении ряда условий, в том числе полного прекращения огня и поставок вооружений, а также возвращение к переговорам по документам о гарантиях безопасности, которые Россия предоставляла Западу в 2021 году.

При этом, как подчеркнул Перенджиев, заморозка — это не статическое действие, это движение вперед в плане достижения мира.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger, что военный конфликт России и Украины ни в коем случае не должен быть заморожен. По его словам, при подобном развитии событий российская сторона сможет «узаконить свои территориальные приобретения».