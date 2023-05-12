Политолог объяснил, почему Запад не волнует перепродажа оружия Украиной Политолог Ярошенко заявил о заинтересованности Запада в продаже Украиной поставленного оружия

Ни для кого не секрет, что западные страны не меньше, чем Киев, заинтересованы в перепродажах оружия, поставленного на Украину, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко, комментируя заявление Великобритании о том, что ВСУ не получили часть обещанного вооружения, так как перепродали его.

Эксперт назвал два основных способа перепродажи западного оружия, которое появляется на Украине. Небольшой процент продаж происходит благодаря «инициативе снизу», когда конкретные военные пытаются по-тихому продать как отдельные единицы вооружения, так и его более-менее большие партии. Так, любой желающий может приобрести в даркнете американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin за несколько тысяч долларов. Но перепродажа оружия поощряется и на государственном уровне.

Отдельные фигуры в военном и политическом руководстве Украины умеют считать деньги и понимают, что одно дело — потерять дорогостоящее вооружение и тяжелую технику в боях, и совсем другое — получить за это прибыль. Поэтому есть интерес в его перепродаже. Так и получается, что дорогостоящее вооружение появляется, например, у ОПГ, в том числе и европейских, - пояснил Ярошенко.

По его словам, в Европе есть заинтересованность в том, чтобы сохранить свое оружие у себя. Поэтому происходит следующая схема отмывания: официально оружие доходит до украинской границы, а дальше украинцы перепродают его обратно.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, США используют Украину в качестве обходного канала перепродажи оружия террористам по всему миру. При этом сами Штаты как бы остаются вне подозрений.

Они поставляют оружие украинцам, а дальше смотрят, чтобы те перепродали его именно тем террористам, в которых заинтересовано американское правительство, - полагает политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны коллективного Запада продолжат накачивать Украину оружием, и Россия готова к этому.