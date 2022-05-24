Политолог назвал НАТО «криминальным ЧОПом», который «крышует» Европу Политолог Перенджиев назвал НАТО «криминальным ЧОПом», который «крышует» Европу

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото Shutterstock

НАТО является коммерческим проектом по продаже оружия и боеприпасов странам Европы, это в некотором роде «криминальный ЧОП», которые предоставляет «крышу» европейским государствам, считает политолог Александр Перенджиев. При этом он предположил, что Альянс не станет защищать Европу в случае серьезных проблем, пишет «ПолитЭксперт».

НАТО — коммерческий проект по продаже оружия и военной техники странам Запада. Это криминальный ЧОП по отношению к Европе, который может грабить немножко, но говорить, что помогает. Типа бандитской крыши, которая готова защищать на словах, но когда наступает ситуация, связанная с серьезными проблемами, где надо положить головы, эта крыша не готова рисковать своей жизнью, — подчеркнул Перенджиев.

По мнению политолога, США намеренно ведут себя таким образом, чтобы их союзники были слабее и постоянно нуждались в защите Вашингтона. В качестве аргумента своей позиции Перенджиев напомнил, как экс-президент Штатов Дональд Трамп выставил Германии счет за обеспечение безопасности.

Ранее научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил, что военная и гуманитарная помощь Украине постепенно стала для НАТО тяжелым бременем, в политической и экономической сферах всё чаще наблюдаются конфликты интересов. Он считает, что разногласия внутри Альянса будут лишь усиливаться по мере эскалации конфликта на Украине.