В Китае заявили, что помощь Зеленскому может привести к расколу внутри НАТО Китайский социолог Люй Сян: помощь Зеленскому может привести к расколу внутри НАТО

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Военная и гуманитарная помощь Украине постепенно стала для НАТО тяжелым бременем, в политической и экономической сферах всё чаще наблюдаются конфликты интересов, заявил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян. Он считает, что разногласия внутри Альянса будут лишь усиливаться по мере эскалации конфликта на Украине, пишет «ПолитРоссия».

Помощь Украине стала слишком тяжелым экономическим бременем для стран НАТО. Поддержка Киева является политкорректностью в современных западных ценностях, а вот поддержка какого масштаба — реальный вопрос интересов. Конфликты интересов всё более явно проявляются в политической и экономической сферах. Открытые разногласия внутри военного блока будут расширяться по мере затягивания украинского конфликта, — заверил Люй Сян.

По его мнению, Киев не собирается разрешать конфликт с Москвой мирным путем, так как президент Украины Владимир Зеленский уверен в поддержке Запада. Во многом это обусловлено агрессивной антироссийской политикой многих стран Восточной Европы, например Польши. Люй Сян предположил, что Варшава намеренно питает «иллюзии» Зеленского, чтобы попробовать присоединить к себе Западную Украину.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад предпринимает попытки забрать Западную Украину, присоединив ее к Польше. По его словам, Минск обеспокоен такими планами, которые могут коснуться и Белоруссии.