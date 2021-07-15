Политолог: Аваков готовится стать следующим президентом Украины

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков готовится стать следующим президентом , и это его собственное решение — уйти из МВД, чтобы подготовиться к рывку в карьере. Об этом Pravda.Ru рассказал политический эксперт Владимир Джаралла.

По мнению политолога, Аваков спокойно пережил президентство Петра Порошенко и долгое время оставался при президенте Зеленском.

Его нынешняя отставка практически всеми трактуется как подготовка к претензии на главный пост на Украине, это президентский пост, — отметил Джаралла.

Специалист отметил, что формально отставка выглядит как усиление позиции президента Владимира Зеленского, который якобы сам принял это решение. Однако, учитывая, как сильно падают рейтинги Зеленского, никакие новые назначения не изменят политической картины в стране.

Аваков написал заявление об отставке 13 июля. Через два дня его отставку приняла Верховная рада. За такое решение проголосовал 291 депутат, при допустимом минимуме в 226 голосов.

Политик стал главой МВД Украины в 2014 году. В 2019 году его переназначили на эту должность. Он был одним из двух министров, которые находились в правительстве после прихода к власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского. До прихода на пост главы МВД политик был председателем Харьковской областной администрации, а затем народным депутатом Украины.