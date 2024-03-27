Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы

Фото: ТАСС

Главное здание Совета Европы

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал за вступление самопровозглашенной Республики Косово в Совет Европы, сообщается на странице комитета в соцсети Twitter (X). Отмечается, что следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее.

Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы, — говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время страна столкнется с угрозой своим национальным интересам, в ходе которой ее гражданам «будет тяжело, как никогда тяжело». Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны, но пообещал назвать все проблемы чуть позже.

Комментируя ситуацию, кандидат исторических наук балканист Мария Третьякова предположила, что трудности, о которых говорил Вучич, могут быть связаны с принятием Косово в Совет Европы. Она отметила, что западные страны уже приняли решение об интеграции Косово в качестве ассоциированного члена в Парламентскую ассамблею НАТО, а до этого была одобрена либерализация визового режима между ними и непризнанной республикой.