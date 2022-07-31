Полиция Косово заявила о выстрелах в свою сторону

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Полиция самопровозглашенной Республики Косово заявила, что в сторону ее сотрудников прозвучали выстрелы в ходе напряженности на севере края. Пострадавших не оказалось, сообщает РИА Новости.

Косовская полиция официально сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений, но, к счастью, обошлось без раненых, — цитирует агентство правоохранительное ведомство.

Полиция Косово прежде закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода «Брняк» и «Ярине» на севере края. Сделано это было из-за блокады трасс по направлению к КПП. Территорию около «Ярине» заняли бойцы подразделения быстрого реагирования. Они в касках и бронежилетах и с оружием в руках.

Сирены воздушной тревоги 31 июля после 18:00 (19:00 мск) зазвучали в северной части Косовска-Митровицы, на севере края. Сербы стали строить баррикады на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в «своей», южной части города.

Ранее стало известно, что директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил: запрет Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии.