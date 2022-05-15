Подоляк назвал рецепт победы над Россией Член украинской группы переговорщиков Подоляк: Россию можно победить введением нефтяного эмбарго

Михаил Подоляк / Фото Александр Кряжев/РИА Новости

Киев не заинтересован в эскалации украинского кризиса, «как и любой в этом мире», поэтому общими усилиями покончить с военной спецоперацией России на Украине можно уже в этом месяце, считает член украинской делегации на переговорах с Москвой Михаил Подоляк. Советник главы офиса президента Украины на странице в Twitter обратился к странам Запада с просьбой ввести нефтяное эмбарго, продолжить поставки вооружения и назвал это «простым рецептом победы».

Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго, плюс танки, самолёты и артиллерия. Покончим с этим вместе, — призвал Подоляк.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина сможет победить Россию «на поле боя» с помощью поддержки Альянса. По его словам, страны международной организации уже направили Киеву военную помощь на миллиарды долларов, и призвал не останавливаться на достигнутом. Столтенберг подчеркнул, что НАТО постарается помочь Украине «достичь победы на поле боя».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «провал спецоперации» России на Украине основным ориентиром политики Германии. Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать Киеву сильную поддержку, в том числе с помощью принятия более жёстких санкций.