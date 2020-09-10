Почти 10 тысяч человек заразились COVID-19 за сутки во Франции

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министерство здравоохранения Франции сообщило о распространении коронавируса. На территории страны за последние сутки выявили 9,8 тысячи новых случаев заражения COVID-19.

Всего в стране провели 10 млн тестов на коронавирус, передаёт «Интерфакс». Всего с начала пандемии во Франции заразились больше 340 тысяч человек, умерли больше 30 тысяч.

Как писал NEWS.ru, рост числа заболевших коронавирусом среди молодых людей привёл к тому, что власти европейских стран начинают борьбу с развлекательными мероприятиями. Сначала дискотеки запретила Испания — в конце июля работу ночных клубов ограничили в эпидемиологически неблагополучной Каталонии, а в середине августа меры расширили на всю страну. Италия запретила дискотеки, даже открытые, с 17 августа, в период отпусков.

На Мальте закрыты ночные клубы, а бары работают как рестораны — закрыты барные стойки, между столикам увеличена дистанция. В Германии ждут открытия ночных клубов только к 2021 году.