Вечеринки запрещают в Европе в рамках борьбы с коронавирусом

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Рост числа заболевших коронавирусом среди молодых людей привёл к тому, что власти европейских стран начинают борьбу с развлекательными мероприятиями.

Всё большее количество молодых людей заболевают COVID-19. Анализ ВОЗ показал, что с февраля по июль число заражённых в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5 до 15%, — цитируют сообщение пресс-службы ВОЗ «Известия».

Сначала дискотеки запретила Испания, в конце июля работу ночных клубов ограничили в эпидемиологически неблагополучной Каталонии, а в середине августа меры расширили на всю Испанию. Италия запретила дискотеки, даже открытые, с 17 августа, в период отпусков.

На Мальте закрыты ночные клубы, а бары работают как рестораны — закрыты барные стойки, между столикам увеличена дистанция. В Германии ждут открытия ночных клубов только в 2021 году, но некоторые клубы проводят дискотеки на воздухе, на танцпол можно выйти только в маске.

В Турции запрещены с конца августа вечеринки к с использованием пены, цветного дыма и порошка. Другие развлекательные мероприятия разрешены.