Пилот пассажирского самолета напилась прямо перед рейсом В Швеции пилот Delta Air Lines напилась перед вылетом и была арестована

В Швеции арестовали пилота авиакомпании Delta Air Lines, которая напилась прямо перед рейсом и провалила тест на опьянение, сообщает портал Aviation A2Z. По его данным, по ее вине был сорван вылет самолета со 198 пассажирами в Нью-Йорк.

Пилот авиакомпании Delta Air Lines была арестована в аэропорту Стокгольм-Арланда непосредственно перед взлетом по подозрению в непрохождении теста на алкоголь, что привело к отмене рейса Delta 205, следовавшего в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Пилот, предположительно американка, была задержана во время плановой проверки на борту, — говорится в публикации.

В связи с отменой рейса авиакомпании теперь грозит обязательная компенсация в размере более $139 тыс. (около 10,8 млн рублей) не считая дополнительных расходов на проживание, питание и перебронирование. Компания заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к подобным инцидентам и подтвердила немедленное отстранение пилота от работы.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько самолетов турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.