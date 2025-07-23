Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 15:01

Пилот пассажирского самолета напилась прямо перед рейсом

В Швеции пилот Delta Air Lines напилась перед вылетом и была арестована

Фото: Aviation Wire/AFLO/Global Look Press

В Швеции арестовали пилота авиакомпании Delta Air Lines, которая напилась прямо перед рейсом и провалила тест на опьянение, сообщает портал Aviation A2Z. По его данным, по ее вине был сорван вылет самолета со 198 пассажирами в Нью-Йорк.

Пилот авиакомпании Delta Air Lines была арестована в аэропорту Стокгольм-Арланда непосредственно перед взлетом по подозрению в непрохождении теста на алкоголь, что привело к отмене рейса Delta 205, следовавшего в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Пилот, предположительно американка, была задержана во время плановой проверки на борту, — говорится в публикации.

В связи с отменой рейса авиакомпании теперь грозит обязательная компенсация в размере более $139 тыс. (около 10,8 млн рублей) не считая дополнительных расходов на проживание, питание и перебронирование. Компания заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к подобным инцидентам и подтвердила немедленное отстранение пилота от работы.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько самолетов турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

Европа
Швеция
самолеты
пилоты
пьянство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые определили значение антарктических каньонов
Актера из сериала «Слово пацана» обнаружили на СВО
«Рот открыл — дороги закрыты»: Миронов о бежавших в Израиль россиянах
Зеленский раскрыл главную цель Украины на переговорах с Россией
Российские Ту-95МС пролетели над водами Берингова моря
Раскрыто, как ограничение НАБУ сыграет на руку Трампу
В Госдуме ответили, как повлияет на ВСУ потеря Mirage 2000
В Госдуме назвали категорию женщин, которые в приоритете у государства
«Это смешно»: политолог высказался о желании ЕС надавить на США
Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский «отменил» НАБУ
В Пентагоне решили потребовать отставки Хегсета
Иммунолог оценил угрозу нового подвида COVID-19
ВС РФ помогают Украине: русское оружие системно крошит военкоматы ВСУ
Гуляли всю ночь до утра: как избавиться от перегара
Армянская церковь: традиции и современность
Сардаров забыт. Что известно о второй свадьбе внучки экс-главы Узбекистана
Кидаю малину в коньяк — получаю божественный напиток!
Новый штамм коронавируса из Канады атаковал Москву
Терапевт рассказала, почему опасно пить воду из пластиковой бутылки
Отчим с битой, а мать с кипятком: детям из семьи садистов ищут новую семью
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.