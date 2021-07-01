В Кремле назвали шаги Киева, которые приведут к эскалации с Москвой

Перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом могут быть перечёркнуты стремлением Украины в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, такие действия могут добавить больше нестабильности всему Европейскому континенту.

Фактически может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряжённости по всему периметру наших границ, — рассказал пресс-секретарь президента России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что страна вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз. Он не стал называть примерные сроки присоединения к Альянсу, поскольку там не достигли консенсуса по этому вопросу.

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала самой большой ошибкой НАТО молчание стран — членов Альянса по поводу вступления страны в состав военного блока. Она подчеркнула, что в Киеве ожидают «исторические ответы» ещё с 2008 года, с момента проведения Бухарестского саммита НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс следует решать немедленно, поскольку страна находится в опасности. Он подчеркнул, что со временем Украина всё равно станет членом НАТО.