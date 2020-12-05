Переговоры между ЕС и Британией по Brexit продолжатся 6 декабря

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Великобритании и Европейскому союзу не удалось достичь соглашения по вызывающим разногласия пунктам по Brexit. В связи с этим переговоры будут продолжены 6 декабря в Брюсселе, следует из совместного заявления.

Такое решение было принято после телефонного разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и британского премьера Бориса Джонсона, передаёт ТАСС.

Остаются значительные разногласия по трём ключевым темам — распределению квот на вылов рыбы, единым правилам игры и госрегулированию, — говорится в заявлении.

Обе стороны уверены, что достичь соглашения не удастся без сближения позиций по данным вопросам. Они отметили серьёзные разногласия в этих темах, но договорились, что переговорщикам следует предпринимать дальнейшие усилия.

Различия остаются. Никакое соглашение невозможно, если они не будут решены. Главные переговорщики соберутся завтра. Мы ещё поговорим в понедельник, — добавила фон дер Ляйен во время краткого заявления в Брюсселе.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.

В настоящее время Лондон и Брюссель пытаются заключить торговое соглашение, в котором будут прописаны условия взаимного экономического сосуществования.

Как писал NEWS.ru, власти Бельгии могут воспользоваться бессрочным разрешением на вылов рыбы в британских водах, которое в 1666 году дал рыбакам из города Брюгге король Англии Карл II. Об этом на встрече представителей стран Евросоюза сообщил бельгийский посол в Германии Виллем ван де Вурде. Мероприятие было посвящено обсуждению вопроса доступа рыболовецких судов в территориальные воды Великобритании после завершения переходного периода, предусмотренного соглашением по Brexit. Дипломат пригрозил использовать закон трёхвековой давности, если стороны не придут к компромиссу.