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Одесситы собрались у памятника Неизвестному Матросу на Аллее Славы в честь Дня защитника Отечества. Они принесли с собой портреты советского маршала Георгия Жукова и возложили цветы.

Одесситы отметили День Советской армии. Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы, — пишет украинское издание «Думская». Также у памятника собрались несколько десятков националистов. Они...