Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил об остановке поезда, который следовал из Италии. Причиной стало подозрение на коронавирус у двух пассажиров. У них была выявлена высокая температура.
Остановка произошла на приграничном перевале Бреннер в Восточных Альпах. Остальные детали происшествия остаются неизвестными,
Вспышка коронавируса в Италии уже унесла жизни троих человек. На сегодняшний день в стране закрыты для посещений собор Милана и базилика Сан-Марко в Венеции. Также оперный театр Ла Скала в Милане отменил все спектакли из-за эпидемии.
NEWS.ru сообщал ранее, что в Италии назвали причину стремительного распространения коронавируса.
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