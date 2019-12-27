https://static.news.ru/photo/fb44443e-28bf-11ea-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Роман Труба Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия «Европейская солидарность» потребовала возбудить уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Согласно заявлению партии, обязательным условием «очистки» ГБР является расследование так называемых плёнок Трубы, которые были записаны в его кабинете.

Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию, — отметили в «Европейской солидарности».

Там также подчеркнули, что наказание должно заключаться не только в увольнении Трубы, но и в уголовной ответственности экс-главы ГБР и других фигурантов.

В заявлении утверждается, что отставка была проведена с нарушением конституции, так как согласно вердикту КС от 16 декабря 2019 года, президент не обладает правом назначать руководство бюро, поскольку подчинение ГБР и НАБУ главе государства создаёт угрозу независимости этих органов, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что 27 декабря Роман Труба был уволен с должности директора ГБР. Соответствующий указ 27 декабря подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ № 960/2019 опубликован на официальном сайте главы государства. Временно исполнять обязанности директора ГБР будет Ирина Венедиктова.