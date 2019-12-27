Партия «Европейская солидарность» потребовала возбудить уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Согласно заявлению партии, обязательным условием «очистки» ГБР является расследование так называемых плёнок Трубы, которые были записаны в его кабинете.
Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию, — отметили в «Европейской солидарности».
Там также подчеркнули, что наказание должно заключаться не только в увольнении Трубы, но и в уголовной ответственности экс-главы ГБР и других фигурантов.
В заявлении утверждается, что отставка была проведена с нарушением конституции, так как согласно вердикту КС от 16 декабря 2019 года, президент не обладает правом назначать руководство бюро, поскольку подчинение ГБР и НАБУ главе государства создаёт угрозу независимости этих органов,
Ранее NEWS.ru писал, что 27 декабря Роман Труба был уволен с должности директора ГБР. Соответствующий указ 27 декабря подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ № 960/2019 опубликован на официальном сайте главы государства. Временно исполнять обязанности директора ГБР будет Ирина Венедиктова.
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