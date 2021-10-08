Парламентские выборы в Чехии выиграла либеральная оппозиция

Коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, прошедшие 9 октября. Это стало известно после подсчёта результатов голосования на 99,9% избирательных участков, сообщает Чешское телевидение.

После подсчёта итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция «Вместе» набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить, — отмечается в сообщении.

Правящее центристское движение ANO проиграло победителю менее 1%. Политическая сила с премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем во главе набрала набрала 27,1%. Глава правительства уже признал поражение.

Третий результат (15,5%) на выборах показала ещё одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые». Лидеры обеих либеральных коалиций объявили, что начнут переговоры об объединении сил для создания нового правительства в течение ближайших суток. Им может достаться 108 из 200 депутатских мандатов.

Последним, кто преодолел пятипроцентный барьер, оказалось движение евроскептиков «Свобода и прямая демократия», у него 9,6% голосов. За барьером остались две старейшие партии республики — коммунистическая и социал-демократическая.

Ранее стало известно, что проведённый 9 октября экзитпол показал победу с небольшим преимуществом над соперниками центристского движения ANO премьера Чехии Андрея Бабиша. Оно получило 27,75% голосов, а коалиция из трёх либеральных партий «Вместе» — 26,44%. Отмечается, что явка на выборах превысила 60%.